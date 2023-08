Španjolske nogometašice dosad su najdalje došle do osmine SP-a. Ovog puta su izborile čak i finale

Njihov suparnik u tom polufinalu bila je Švedska, koja je na kraju svladana s konačnih 2-1. Sva tri pogotka na utakmici stigla su u samoj završnici dvoboja u Aucklandu, odnosno u razmaku od samo osam minuta, od 81. do 89. Prava je to bila drama, koja je započela 19-godišnja Salma Paralluelo, baš kao i u četvrtfinalu protiv Nizozemske (2-1) je ušla s klupe te se upisala u strijelce.

◉ U17 World Cup winner (2018)

◉ U20 World Cup winner (2022)

At her first senior tournament, 19-year-old Salma Paralluelo has scored in the quarter-final and the semi-final to help Spain reach their first-ever #FIFAWWC final. 🙌 pic.twitter.com/nmXnqYh3Z7

— Squawka (@Squawka) August 15, 2023