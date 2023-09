Spartin trener Priske: ‘Nadam se da ćemo izboriti Europa ligu, velika je razlika i u financijama’

Pred Dinamovim je igračima u četvrtak uzvratni ogled sa Spartom, u Pragu će pokušati sačuvati prednost od 3-1 iz prve utakmice. Uspije li u tom naumu, Plavi će ove jeseni igrati u Europa ligi, dok bi češki prvak svoj europski put nastavio u Konferencijskoj ligi. Prije utakmice, svoju je najavu dao Spartin trener Brian Priske, prisjećajući se i te prve utakmice u Zagrebu.

“Već sam govorio kako nam je tamo nedostajalo individualne kvalitete. Nadam se da to možemo poboljšati, to nam je jedan od glavnih aspekata igre. Imali smo neke situacije koje su mogle dobro završiti, ali nažalost nisu. Vjerujem da ćemo to sada popraviti. Naravno, ne radi se tu samo o posjedu lopte, bitno je i stvarati šanse te zabijati golove”, rekao je Priske na druženju s novinarima.

📰 PRISKE | „Všichni už víme, co zaplněná Letná dokáže, když se hrají evropské poháry. Doufám, že prožijeme večer, kdy všichni společně přivedeme základní skupinu Evropské ligy na Letnou.“ 🗣️ Trenér Sparty Brian Priske před odvetou s Dinamem Záhřeb. #acsparta ➡️… pic.twitter.com/S4lBDACncx — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 30, 2023 Dinamo će u Pragu imati i svojevrsni hendikep, zbog UEFA-ine kazne neće tamo biti njegovih navijača. No, Spartin trener ne vidi to kao preveliku prednost za njegov sastav. “Ne mislim da će nam to biti prednost, ali vjerujem da će stadion pun naših navijača utjecati na samu utakmicu i na našu igru. Svi znamo što puna epet ARENA može kada se igraju europske utakmice. Nadam se da ćemo svi zajedno u Prag dovesti grupnu fazu Europa lige. Naravno, velika je razlika u odnosu na Konferencijsku ligu i u financijskom smislu, ali i u prestižu te razini natjecanja”, zaključio je Priske.

