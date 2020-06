Spasenje: čini se da Warriorsi žele zadržati Bendera, a navodno ga prate i druge momčadi

Američki novinari obično su točni u svojim prognozama oko angažmana igrača, a po tome ispada kako Draganu Benderu budućnost u NBA ligi nije ugrožena. Dapače…

Ove sezone hrvatski košarkaš odigrao je ukupno 16 utakmica u najprestižnijem košarkaškom natjecanju; sedam za Milwaukee Buckse i devet u dresu Golden State Warriorsa gdje je ostvario, uspoređujući brojke s njegovom dosadašnjom NBA karijerom, vrlo uspješnu statistiku od devet poena u prosjeku, 43 posto šuta, 5,9 skokova te 2,1 asistencija po susretu.

Keith Smith s Yahoo! Sportsa tako govori da bi Warriorsi željeli vratiti Bendera u svoj sastav za sljedeću sezonu, ali i da ga promatra još nekoliko timova. Bez obzira na to što nekadašnji Maccabijev talent nije opravdao visoko, četvrto mjesto na draftu, njegova mlada dob (22 godine), kao i predstave u Golden Stateu očito su zanimljive određenim franšizama koje smatraju kako bi im njegove usluge dobro došle u rotaciji.

Hearing Dragan Bender is a player teams have their eyes on as an "early free agent addition" for 2020-21. The idea would be to sign him now with some guaranteed money for 20-21. Teams like what the only 22-year-old (yes, really!) did with GSW. Warriors would like to keep him too.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) June 20, 2020