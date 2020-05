“Spavam sat ili dva dnevno” — šef Pirellijevog F1 programa u borbi protiv koronavirusa

Mario Isola je, kada se vratio u Italiju, spavao tek sat ili dva dnevno…

Šef Pirellijevog F1 programa u svoje slobodno vrijeme volontira kao vozač kola hitne pomoći u milanskoj volonterskoj medicinskoj službi koja se bori protiv pandemije koronavirusa.

“Croce Viola Milano” sastoji se od otprilike 150 volontera, svaki od kojih odradi barem jednu smjenu tjedno ne bi li osigurali da služba pomaže pacijentima 24 sata na dan. Međutim, Isola tu kvotu ne može odraditi budući da putuje diljem svijeta u svojoj ulozi kao šefa programa Pirellijevih guma za Formulu 1.

Ali može nadoknaditi izgubljeno…

Nakon što je odradio dva tjedna obavezne samo-izolacije po povratku s otkazane utrke u Melbourneu, Isola je, od početka travnja, odradio pet smjena od po 10 do 12 sati, paralelno uz svoj posao u Pirelliju. Spavao je jedva sat, dva u tom periodu.

