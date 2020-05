Špijunski nogometni triler u Austriji: LASK je na treninzima kršio mjere socijalnog distanciranja

Cijena nestrpljivosti mogla bi biti velika.

LASK Linz, jedna od europskih hit-momčadi ove sezone, mogla bi se uskoro naći u ozbiljnim problemima. Naime, vodstvo austrijske Bundeslige potvrdilo je danas da je klub prekršio pravila treniranja u kontekstu pandemije koronavirusa.

Momčadski treninzi bili su strogo zabranjeni do petka (do sutra), ali je Liga potvrdila kako je u posjedu nekoliko video-materijala koji dokazuju da se u Linzu u “posljednje vrijeme treniralo normalno”.

Inače, LASK je prva momčad austrijskog prvenstva, s tri boda više (27) od drugoplasiranog Red Bull Salzburga u takozvanoj ‘Ligi za prvaka’. Također, riječ je o momčadi koja je pod vodstvom Valériena Ismaëla u Europa ligi dogurala do šesnaestine finala. U prvoj utakmici u Linzu Manchester United nije imao milosti (5:0), dok je druga utakmica, naravno, odgođena. Svejedno, riječ je o momčadi koja je itekako sposobna napasti titulu u domaćem prvenstvu.

