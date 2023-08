Srčane Kolumbijke povele su protiv Engleske, ali Lavice ipak prolaze u polufinale SP-a

Engleska je diktirala tempo dobrim dijelom susreta odigranog u Sydneyju; Kolumbijke su potpuno prepustile posjed suparnicama i čekale neku nenadanu prigodu, a ona se i dogodila fenomenalnim pogotkom Leicy Santos. Atléticova veznjakinja primila je loptu na kojih 18 metara od gola na desnoj strani u 44. minuti, a zatim ju desnicom iz teške pozicije fijuknula preko Mary Earps koja je mrvicu izašla sa svojih vrata.

Bio je to šok za Engleskinje, ali one su potom žestoko pritisnule i izjednačile i prije nego što su otišle na predah; igrala se šesta minuta sudačke nadoknade prvog dijela kada je Lauren Hemp nekako ugurala loptu u mrežu poslije niza manjih, ali groznih reakcija kolumbijske vratarke Cataline Perez koja nikako nije uspjela uhvatiti loptu.

Za konačni preokret pobrinula se Alessia Russo u 63. minuti finom završnicom u kaznenom prostoru, čime je nastavila odličnu formu na velikim natjecanjima:

6 – Across the 2022 Women's Euros and 2023 World Cup, only Alexandra Popp (10) has more goals than Alessia Russo (6). Occasion. pic.twitter.com/7WLbbV8CTW

— OptaJoe (@OptaJoe) August 12, 2023