Srce opet kuca kao sat: Ronald Koeman pušten je iz bolnice i “zdrav je k’o dren”

Ronald Koeman, izbornik nizozemske nogometne reprezentacije, završio je prije četiri dana u jednoj amsterdamskoj bolnici zbog “srčanih problema”. Koemanu je pozlilo u vlastitom domu, a hitna pomoć odvezla ga je u bonicu, gdje je podvrgnut, saznali smo danas, katetarizaciji srca.

Sve je prošlo u najboljem redu.

“Ovako nešto doista vas spusti na zemlju, ali liječnici su bili izvanredni i brzo su mi pomogli”, rekao je Koeman koji je u međuvremenu već otpušten iz bolnice. “Primio sam puno poruka podrške i drago mi je zbog toga.”

Ronald Koeman is feeling totally fine after his heart issue at the weekend, "At this moment i feel as healthy as a fish again. And that means that i will go back to it with full force, as soon as the ball starts rolling again."

