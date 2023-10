Sreće nema ni nakon smjena: PSV je napunio Ajaxovu mrežu i zakucao ga na samo dno lige

Branco van den Boomen doveo je goste u vodstvo u 10. minuti, ali u 21. zabio je za 1-1 Hirving Lozano svoj prvi od ukupno tri današnja pogotka. No, nije to pokolebalo Ajax te je Brian Brobbey u 40. vratio goste u vodstvo koje su ponijeli i na poluvrijeme.

No, tu je sve stalo. U drugo poluvrijeme izašao je onaj stari Ajax na koji smo i navikli ove sezone, a taj je posebno kaotičan u obrani i sklon epskim raspadima. Tako je bilo i ovaj put pa je od 46. do 73. minute PSV zabio čak četiri gola i do vrha napunio mrežu.

Luuk de Jong krenuo je u 49., a četiri minute kasnije za 3-2 i preokret pogodio je Ismael Saibari. Raspoloženi Lozano dodao je još dva komada u 60. i 72. za novi Ajaxov potop, a PSV-ov nastavak fantastičnog niza.

3 – Hirving Lozano is the first @PSV player with a hat-trick against Ajax in the Eredivisie since Mark van Bommel in March 2005. Chucky. pic.twitter.com/q5iik1mn7x

