Središnji sportski događaj dana za hajdukovce zbio se u Perthu. Perišić je ipak zaigrao za Spurse

Nije nikakva tajna niti novost da Hajdukovi navijači i simpatizeri s velikom pozornošću prate svaki potez i korak koji napravi Ivan Perišić. Sve dok traje prijelazni rok ili ne stigne neka demantirajuća objava, nada u njegov dolazak na Poljud bit će živa. Nakon kratkog odmora u Dalmaciji, ipak se zasad vratio u Tottenham, s kojim je ovih dana krenuo u ljetne pripreme.

A one će Spursi započeti u Australiji, gdje su danas odigrali svoju prvu prijateljsku utakmicu, i to protiv gradskog rivala West Hama. Perišić je taj dvoboj započeo na klupi za rezerve, njegovo mjesto na lijevoj strani terena su zauzeli bek Sergio Reguilón, odnosno novo pojačanje na krilu, Manor Solomon. Ipak, hrvatski reprezentativac ušao je u drugom dijelu te čak i asistirao u današnjem porazu (3-2).

Bilo je to u 71. minuti, kada je milimetarski preciznim ubačajem iz kornera pronašao Destinyja Udogieja, koji je glavom matirao golmana Łukasza Fabiańskog. Perišić je tijekom cijelog drugog poluvremena bio vrlo raspoložen i opasan za suparničku obranu, i kroz oštra nabacivanja, a u 47. minuti je i sam zaprijetio, gađajući iz neposredne blizine pored West Hamovog gola.

Inače, Čekićari su prva dva zgoditka postigli još u prvom poluvremenu, i to u razmaku od samo pet minuta. U vodstvo ih je doveo iskusni Danny Ings, pogodivši u 18. minuti glavom, a na isti je način prednost povećao 18-godišnji Divin Mubama. Smanjio ju je Giovani Lo Celso, lijepo gađajući u 68. minuti iz voleja, čime je i najavio skorašnji Tottenhamov povratak.

No, nakon tog Udogiejevog poravnanja na 2-2, West Ham je ubrzo opet došao do vodstva. U 78. minuti je zaspala kompletna obrana, pobjegao im je Gianluca Scamacca te rutinski matirao rezervnog vratara Brandona Austina. Promjene rezultata više nije, no ostaje dojam da je Perišić bio među najopasnijim igračima Spursa, iako je ušao s klupe te jučer trenirao s grupom navodno otpisanih nogometaša…