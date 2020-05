‘Sretan dan začeća’: Andrés Iniesta zove klince rođene zbog njegovog gola na Stamford Bridgeu

Igrala se sudačka nadoknada kada je Andrés Iniesta zakucao loptu u mrežu…

Chelseajevi igrači popadali su po podu, Pep Guardiola, Leo Messi i ostatak momčadi pohrlili su veznjaku u zagrljaj dok je Drago Ćosić urlao kako je “iz bunara” izvukao Barcelonu.

Završilo je 1-1, Barcelona je otišla u Rim i tamo pregazila Manchester United u finalu Lige prvaka. Njegov pogodak na Stamford Bridgeu nije donio Barceloni samo finale i, kasnije, trofej, nego je uzrokovao i porast novorođenčadi u Kataloniji.

Danas, točno 11 godina kasnije, Iniesta je telefonski zvao klince koji su rođeni zbog njegovog gola i čestitao im… hm, ne baš rođendan, nego dan začeća.

“Je li ti mama pokazala gol?”, pitao je Španjolac mladog Ignacija, rođenog 18. siječnja. “Naravno da je, pa ti si zvijezda”, odgovorio je Ignacio.

“Večeras će se u Barceloni voditi ljubav”, rekao je prije 11 godina Gerard Pique i bio je u pravu: glasnogovornica Quirón bolnice rekla je su rođenja u tom periodu porasla s devet ili 10 na 14 ili 15 na dan, samo u toj bolnici. Naknadno britansko istraživanje potvrdilo je mogućnost porasta nataliteta od 16 posto.

(Iskrene isprike svim Chelseajevim simpatizerima…)

