Sretni vikendi opet su tu: danas je počela nogometna sezona na Farskim Otocima

Nalazimo se tu gdje se nalazimo.

Najveća norveška komercijalna TV postaja otkupila je prošlog tjedna prava na prijenose utakmica prvenstva Farskih otoka. Na Twitteru smo pak naletjeli na jedan tvit — profila Visit Faroe Islands — koji sugerira i marketinški potencijal situacije globalnog nogometnog siromaštva, jer se domaći nogomet predstavlja kao jedna od “najboljih AKTIVNIH liga na svijetu”.

Budući da je konkurencija gotovo nepostojeća, to je bome i točno. također, riječ je o prvoj europskoj ligi koja kreće s utakmicama u svjetlu pandemije koronavirusa.

Stoga moramo zabilježiti kako je eto baš danas krenulo prvo kolo jedne od “najboljih AKTIVNIH liga na svijetu”. Riječ je o ligi kojoj je službeni naziv Faroe Islands Premier League, odnosno Betri deildin menn (sponzorski naziv) i koja je osnovana 1942. godine. Svih deset klubova ima poluprofesionalni status, a aktualni prvak je Klaksvíkar Ítróttarfelag. U ligi nema niti jednog hrvatskog igrača. Međutim, zabilježili smo petoricu srpskih igrača i jednog crnogorskog…

Na Farskim Otocima ukupno 187 ljudi bilo je zaraženo koronavirusom, a baš danas posljednji pacijent proglašen je zdravim, što znači da su Farski Otoci barem formalno, kako se to kaže, #coronafree.

Today the Faroese #football league restarts as the first league in Europe. The Faroe Islands is as of today officially #Covid_19 #corona free. 187 infected and 187 cleared. Borders have been closed and life is now slowly getting back to normal. #coronafree #FaroeIslands

— Tróndur Arge (@ArgeTrondur) May 9, 2020