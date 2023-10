Srlja kao guska u… Maglicu? Hrvatski stoper opet pocrvenio, a Bayern se potom razjario

Naime, na poluvrijeme su otišli s rezultatom 0-0 (čime je Bayernova spomenuta pobjeda još impozantnija), ali smo umjesto golova mogli svjedočiti crvenim kartonima. Momčad koju vodi Thomas Tuchel prva je upala u probleme i to već u četvrtoj minuti kada je Joshua Kimmich isključen zbog faula kao posljednji igrač obrane, no onda je Darmstadt, odnosno Klaus Gjasula, napravio isto u 21. minuti.

Momčadi su neko vrijeme bile ravnopravne, ali gosti su nakon toga ponovno otišli na minus jedan u odnosu na Bayernove nogometaše. Naime, hrvatski stoper Matej Maglica u 41. je minuti srušio Harryja Kanea i zato dobio karton crvene boje, a to mu je već drugi ove sezone u Bundesligi — prvi je zaradio prije malo više od mjesec dana u remiju s Gladbachom (3-3) kada je zabio i gol.

Taj trenutak zapravo je označio i Darmstadtov pad budući da su Bavarci u drugom poluvremenu počeli nemilice trpati i nisu se zaustavili do kraja. Vratar Marcel Schuhen osam je puta vadio loptu iz svoje mreže — ubilježio je i toliko obrana, pa vi mislite; Harry Kane zabio je novi hat-trick za Bayern, Leroy Sané uvalio je dva komada, Jamal Musiala isto, a jedan se zgoditak pisao i Thomasu Mülleru.

Međutim, najatraktivniji od svih definitivno je zabio Kane i to za 5-0 u 69. minuti; engleski napadač tada je opalio s vlastite polovice i prevario Schuhena za pandemonij na tribinama, a trenutno broji 14 golova i sedam asistencija u 13 nastupa za Bayern.

HARRY KANE HAT TRICK AS BAYERN PUT UP EIGHT GOALS ON DARMSTADT 😳🔥 pic.twitter.com/GvRooOwLLg

— ESPN FC (@ESPNFC) October 28, 2023