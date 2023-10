Srna je slavio u debiju na Šahtarovoj klupi, ali ipak bi Marino Pušić trebao biti stalno rješenje

S obzirom na to da je tako dobro krenulo Šahtaru pod Srnom, ali i da pregovori s potencijalnim trenerima očito nisu urodili plodom, možda bi netko očekivao da će Rinat Ahmetov i ekipa malo produžiti suradnju sa Srnom, ali očito legendarni hrvatski kapetan žudi vratiti se na svoje mjesto tehničkog direktora.



Decision on new head coach will be made in the next 24/48h. pic.twitter.com/7CgNoSI5GA

🟠🇺🇦 Shakhtar Donetsk are working to appoint new manager after club director Darijo Srna won 1st game as caretaker coach.

Fabrizio Romano tako navodi da se radi na tom poslu i da će se odluka donijeti kroz dan ili dva nakon čega bi Srna trebao obznaniti ime svoje zamjene, kako je i najavljeno. Kasnije se ipak doznalo kako je riječ o Marinu Pušiću, bivšem treneru Twentea i asistenta u AZ-u i Feyenoordu.

Jedan od kandidata je, kako znamo, bio Ivan Leko, ali on je demantirao odlazak kazavši da je svim srcem i dušom u Hajduku. No, vidjet ćemo je li se nešto promijenilo nakon poljudske katastrofe i poraza od Osijeka nakon kojeg su i tribine okrenule palac dolje za Leku.

🚨🟠 Understand Shakhar Donetsk have appointed Feyenoord assistant coach Marino Pusic as new manager.

Agreement sealed, set to be completed in the next 24h — announcement on Tuesday.

It happens after caretaker manager, director Darijo Srna, won his only game 3-0. pic.twitter.com/mOAGyiXmut

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2023