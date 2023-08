Star, ali i dalje mlad: Ashley Young je za 38. rođendan dobio jednogodišnji ugovor u Evertonu

Prije četiri je dana Ashley Young proslavio svoj 38. rođendan, no pokloni mu i dalje pristižu. Danas je, naime, potpisao jednogodišnji ugovor s Evertonom, nakon što je ostvario transfer iz Aston Ville. Nije se tako ipak odlučio ni za jednu od dvije sigurno primamljivije opcije, barem za igrače u njegovim godinama: uzimanje velike plaće u nekom klubu izvan Europe ili čak i igračku mirovinu.

Everton će tako ovom engleskom veteranu postati peti klub u seniorskoj karijeri, tijekom koje je nastupao još i za Watford, Manchester United te Inter. Naravno, najviše vremena proveo je na Old Traffordu, čak devet sezona, gdje je i skupio glavninu svojih trofeja. Inače, ovog je ljeta bio slobodan igrač, a svojim će velikim iskustvom sigurno pomoći Toffeesima i njegovim mladim igračima u novoj sezoni.

Young je bio velika želja trenera Seana Dychea, s kojim je na početku svoje karijere dijelio i svlačionicu u Watfordu.

“To mi je bilo možda i najvažnije prilikom donošenja ove odluke”, rekao je Young prilikom predstavljanja, pa nastavio:

“Znam trenera Dychea i njegovu strast te predanost poslu, kao i želju za radom i glad za pobjedom. Isto tako, upoznat sam sa situacijom u klubu tijekom prošlih par sezona, nije baš sjajno, ali Dyche me uspio nagovoriti da dođem ovdje. Rekao mi je sve o planovima za budućnost, a presudila je i Evertonova veličina, to je velik klub s ponajboljim navijačima, veseli me što će mi oni davati podršku.”

Za poziciju na svojem omiljenom desnom beku borit će se s još jednim veteranom, Seamusom Colemanom, no može biti od pomoći i na drugoj strani obrane. Kako god bilo, stari lisac Dyche znat će ga zasigurno dobro iskoristiti, pa možda Everton ove sezone i posve izbjegne borbu za opstanak u ligi…