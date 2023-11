Stara škola: Rakitić asistirao Ramosu za važno Sevillino vodstvo protiv PSV-a

Svi znaju da Liga prvaka nije Sevillino natjecanje. Riječ je, naravno, o Europa ligi, gdje su Andalužani suvereni gospodari. Pa ipak, Liga prvaka je Liga prvaka, pa se Sevilla tako i dalje grčevito bori da zasad vrlo osrednju sezonu spasi eventualnim plasmanom u nokaut fazu.

Nakon prva četiri kola, situacija nije bila bajna. Sevilla je dvaput izgubila od Arsenala nakon uvodna dva remija s Lensom i PSV-om. Unatoč tome, trenutno, nakon odlaska na odmor u utakmici 5. kola protiv PSV-a na Sanchez Pizjuanu, domaća momčad drži drugu poziciju u skupini B.

Među najzaslužnijima za to bili su Ivan Rakitić i Sergio Ramos, dvojica veterana koja su svojoj momčadi dali vjetra u leđa u 24. minuti. Ramos je upravo Rakitićev centaršut iz slobodnog udarca glavom, kako on zna, pospremio u mrežu za 1-0. Samo 15 minuta kasnije, Djibril Sow je dodao i drugi gol, ali je on poništen zbog igranja rukom nakon intervencije VAR-a.

U slučaju da Nizozemci ne naprave preokret u nastavku i Arsenal pobijedi Lens, Sevilla će posljednje kolo dočekati s istim brojem bodova kao francuski klub i današnji suparnik. U tom slučaju bi pobjeda protiv Lensa osigurala osminu finala.