Stare rane i dalje bole: Arsenal je najgora momčad lige po postotku golova primljenih iz kornera

Ovaj novi Arsenal opasno podsjeća na stari Arsenal…

Da vidimo: hrabre, zrele partije i pobjede nad daleko najjačim momčadima lige Liverpoolom i Manchester Cityjem? ✔

Poraz od jedne od najgorih momčadi lige nakon toga? ✔

Puno posjeda, malo ideja i primljen gol iz kornera nakon obrambene dekoncentracije? ✔

Jesmo li pronašli DeLorean i otputovali u 2015. ili 2014.? Trenira li Arsenal Mikel Arteta ili određeni francuski intelektualac?

46% – 46% of the 46 @premierleague goals Arsenal have conceded this season have come via set-piece situations (21), the highest such ratio in the division. Problematic. #AVLARS pic.twitter.com/8edGNGufbh

— OptaJoe (@OptaJoe) July 21, 2020