Stari lisac gura dalje: Hodgsonov Palace u nizu je od četiri uzastopne pobjede bez primljenog gola

Ne da se…

Roy Hodgson i Crystal Palace savršen su spoj. Kada je prekaljeni engleski trener preuzeo londonski klub u rujnu 2017. godine momčad mu je bila zacementirana na posljednjem ligaškom mjestu s četiri uzastopna poraza na otvaranju sezone, a u njegova prva tri susreta redom su završavali u novim izgubljenim utakmicama. Sedam otvarajućih poraza većinu bi momčadi gurnulo u dubok ponor iz kojega bi se bilo vrlo teško iskobeljati, ali Hodgson je uspio učiniti upravo to, završivši sezonu na respektabilnom 11. mjestu što nijednom klubu u povijesti lige nije uspjelo nakon onakvog uvodnog niza.

U sljedećoj je kampanji potvrdio svoju izdržljivost s 12. mjestom i 49 bodova, najviše što je Palace ikad ostvario u jednoj premierligaškoj sezoni. Prebacio je u to vrijeme nekadašnji Interov strateg i rekord Bobbyja Robsona za najstarijeg trenera u povijesti lige s navršenom 71 godinom i 198 dana, a mnogi su ove sezone očekivali pad forme nakon turbulencija oko Zahina nerealiziranog odlaska prvo u Arsenal, a potom u Everton i posljedičnog nezadovoljstva. Neki su čak službeno potpisivanje Jordana Ayewa nakon prošlogodišnje posudbe vidjeli kao sudbonosni znak, pošto je ganski napadač prethodno sa svakim klubom u kojemu je igrao u Premier ligi ispao u drugi rang.

In 2017, Roy Hodgson took over a Palace team who’d lost their first 4 games of the season without scoring a goal and steadied the ship.

Almost 3 years on, he’s got us sitting 4 points off 5th, having won our last 4 games without conceding a goal.

He’s done one hell of a job. pic.twitter.com/tqVDuFVnnb

