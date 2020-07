Startala je inicijativa za spomenik Jacku Leslieju, prvom tamnoputom nogometašu u Engleskoj

U Engleskoj je pokrenuta fondacija kojoj je cilj prikupiti sredstva za podizacije spomenika Jacku Leslieu, koji je 1925. godine mogao postati prvi tamnoputi nogometni reprezentativac te zemlje, ali nije izabran u nacionalnu momčad nakon što su u savezu otkrili da je mulat.

ʻNe samo da želimo podići spomenik Jacku Leslieu, već želimo iskoristiti njegovu priču kako bismo slavili raznolikost i borili se protiv rasizmaʼ, stoji na internetskoj stranici Jack Leslie Campaigna na kojoj se nadaju da će prikupiti 100,000 funti.

Lesliev otac je bio s Jamajke, dok mu je majka bila Engleskinja te je tijekom svoje karijere, od 1921. do 1935. godine, bio jedini tamnoputi profesionalni nogometaš u Engleskoj. Čitavu svoju karijeru proveo je u Plymouth Argyleu, od 1921. do 1930. taj se klub natjecao u trećoj, a od 1930. do 1935. godine u drugoj ligi.

Jack Leslie would have been the first black player to play for England, but he was dropped when selectors found out he was black.

A group of fans are campaigning for a statue of him.https://t.co/xOUy9x5zxv

— BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) July 1, 2020