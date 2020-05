Stigao je Air Pongračić: hrvatski stoper s dva gola predvodio Wolfsburgovo potapanje Bayera

Nakon dvije pobjede u gostima, u bundesligaškom rebootu kod kuće za Bayer Leverkusen nije krenulo dobro. Štoviše, bio je potpuno potopljen — Wolfsburg je slavio rezultatom 4-1, a najzapaženiju ulogu odigrao je Marin Pongračić.

U prvih petnaestak minuta utakmice Bayer, koji je ponovno promijenio formaciju s 3-4-3 na 4-2-3-1, držao je posjed i diktirao ritam, no Wolfsburg je prvi kreirao opasnu situaciju pred vratima kada se Brazilac João Victor u 12. minuti sjurio put šesnaesterca i ubacio, ali odlično je reagirao proljetni bundesligaški hit-stoper Edmond Tapsoba izbacivši loptu u korner pored Wouta Weghorsta. Nekoliko trenutaka kasnije Lukáš Hrádecký obranio je dobar Victorov pokušaj nakon Brekalova ubačaja s desne strane.

Iako je Bayer imao posjed lopte na svojoj strani, gosti su se doimali nešto konkretnijima i odlučnijima naspram pomalo pasivnog domaćina. Od Leverkusenovih šansi, spomenimo da je u 38. minuti s otprilike šest metara na Demirbayjev ubačaj dobro reagirao Kai Havertz pucajući glavom s nekih šest metara, ali lopta je svejedno otišla iznad gola.

Vukovi su, tako, zasluženo poveli u 43. minuti nakon što je iz prekida nabacio Maximilian Arnold, a svoj premijerni pogodak u zelenom dresu postigao je Pongračić glavom pogodivši donji lijevi kut gola. Večeras je upisao svoj peti bundesligaški nastup, a njegovu veselju tu nije bio kraj.

Marin Pongračić heads in the opener, his first Bundesliga goal – it's nothing less than Wolfsburg deserve 🐺 (43') #B04WOB 0-1 pic.twitter.com/bMydqDo0Rw — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 26, 2020

Na početku drugog poluvremena Wolfsburg je nastavio konkretnije, a u 48. minuti u prilici se pronašao Josip Brekalo koji je sam izbio pred Hrádeckog i opucao ljevicom, no finski vratar iskazao se dobrom intervencijom.

Gosti su se nakon toga malo povukli, ali ponovno su kreirali dobru priliku — Brekalo je u 63. minuti poslao izvrsnu loptu prema Renatu Steffenu koji je opucao, ali Hrádecký je ponovno odlično reagirao. Međutim, tada se lopta odbila do Arnolda koji je pucao iz voleja, a Juliana Baumgartlingera je lopta pogodila u ruku. Dosuđen je slobodni udarac na rubu kaznenog prostora, a isti Wolfsburgov igrač uputio je niski šut prilikom kojeg se lopta odbila o Havertzovu nogu i završila u mreži. Nakon toga, Bayerov raspad…

Vukovi su imali prednost od 2-0, ali ona nije dugo potrajala — štoviše, u 68. minuti povisili su je preko Steffena koji je pogodio glavom nakon Victorova ubačaja. Pospani Bayer bio je potpuno potučen, a Wolfsburg se doimao nevjerojatno efikasnim.

43': Leverkusen 0-1 Wolfsburg

64': Leverkusen 0-2 Wolfsburg

67': Leverkusen 0-3 Wolfsburg The Wolves are piling on the misery for Petr Bosz's side. pic.twitter.com/ASCfSJbPdT — Squawka News (@SquawkaNews) May 26, 2020

U 75. minuti — déjà vu. Max Arnold ponovno je ubacio nakon prekida, a u kaznenom prostoru opet se najbolje snašao Marin Pongračić i tako kompletirao fantastičnu večer. Po svim parametrima odigrao je odličan susret — osim dva pogotka četiri je puta otklonio opasnost, dvaput blokirao udarac i imao isto toliko presijecanja, osvojio jednu loptu te četiri od ukupno šest duela.

3 – For the first time in his career, Maximilian #Arnold has been involved in 3 #Bundesliga goals (1 goal, 2 assists). Arnold needed 215 games to achieve that. Director. #B04WOB pic.twitter.com/hryecAMQxF — OptaFranz (@OptaFranz) May 26, 2020

Od potpune sramote Bayer je barem malo spasio Baumgartlinger u 85. minuti kada je pravovremeno u mrežu pospremio Alarijev odbijanac. Mogao je Weghorst na kraju Bayeru uvaliti i petardu, ali završilo je 4-1 za gostujuću momčad. His Airness Pongračić ovu večer nikada neće zaboraviti.

Sve što možemo kazati je — samo tako dalje!