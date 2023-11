Stigle su disciplinske kazne za prošlotjedne utakmice. Hajduk mora platiti gotovo 16.000 eura

Vatreno je bilo prošlog tjedna na brojnim terenima u HNL-u, u prenesenom i u doslovnom smislu. Pogotovo se tu ističu utakmice odigrane na Opus Areni u srijedu te Rujevici u nedjelju, kada su snage odmjerila četiri najveća kluba hrvatskog nogometa. Stigle su, stoga, sad i kazne HNL-ovog disciplinskog suca Alana Klakočera, koji je naše prvoligaše opet dobrano udario po džepu.

Kao što je to već čest slučaj, najviše će u HNS-ovu blagajnu uplatiti Hajduk, i to zbog incidenata na gostovanju kod Osijeka te s domaćeg sraza s Varaždinom (3-1). U Slavoniji su prije tjedan dana njegovi navijači upalili ukupno 37 baklji te po pet dimnih kutija i topovskih udara, a na Poljudu su s bar 38 baklji i 17 bljeskalica izazvali prekid od dvije minute, pa je ukupna kazna za to u visini od 15.700 eura.

Pred početak svih utakmica 15. kola SuperSport Prve NL i 14. kola SuperSport Druge NL, koje se igraju u razdoblju od 17. do 19. studenoga, održat će se minuta šutnje povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. 🙏 pic.twitter.com/irrG5x5feb — SuperSport HNL (@SuperSportHNL) November 14, 2023 Osijek je, pak, s 3.500 eura kažnjen i zbog tih propusta u organizaciji ogleda s Hajdukom (0-1), ali i bakljade vlastitih navijača, koji su u teren ubacivali tijekom cijele utakmice bacali i plastične čaše. Manja od te jedino je Dinamova ovotjedna globa, njegovi su ultrasi na Rujevici upalili šest baklji, što je kažnjeno sa 700 eura. Rijeka je bila organizator te nedjeljne utakmice (2-2), pa će i zbog toga te ponašanja njenih simpatizera u HNS-ovu kasu preusmjeriti ukupno 7.100 eura. Izbrojano je tako čak 27 čaša koje su doletjele na teren, uglavnom prema Dinamovom igraču Stefanu Ristovskom, kojem su upućeni i ružni povici: “Cigane, cigane”. Isti je tretman dobio i njegov trene Sergej Jakirović, za obojicu je to trajalo oko 15 sekundi.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se