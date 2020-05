Stigle su prve brojke: u četiri dana 267 sportskih klubova zatražilo je financijsku potporu

Bilo je jasno da će kriza uzrokovana pandemijom korona virusa snažno pogoditi brojne sportske klubove u Hrvatskoj, a sada su nam raspolaganju i prve brojke. Uzorak je još uvijek malen, odnosno nedovoljno velik za izvlačenje dalekosežnih zaključaka, ali svejedno ilustrativan.

Središnji državni ured za šport, kao što smo već pisali, poduzeo je mjere čiji je cilj zadržavanje stručnog kadra u klubovima, a od ponedjeljka do danas u 15 sati za korištenje mjera prijavilo se ukupno 267 sportskih udruga (klubova)/sportskih dioničkih društava. Potpore su zatražene za 581 zaposlenika. Prve isplate već su odrađene — za 32 zaposlenika — i to u iznosu od 203.000 kuna.

The entire #sports sector and its stakeholders have been heavily hit by the #COVID19 crisis. In order to exchange information, discuss measures and possible support on the EU level, #EU2020HR is convening today a VTC of Sport Ministers which will be chaired by @SDUShr. 🏊🏻‍♀️⛹🏻 pic.twitter.com/vym1TIpX3p

— EU2020HR (@EU2020HR) April 21, 2020