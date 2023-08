Stigli su i sastavi za Hajdukov sraz kod PAOK-a. Leko je u postavu uvrstio Dialla umjesto Ferra

Tisuće navijača očekuju se i na uzvratnoj utakmici PAOK-a i Hajduka, nakon koje ćemo saznati tko će se plasirati u playoff Konferencijske lige. Bijeli će pokušati upisati još jednu pobjedu na startu sezone, kako bi izborio dvomeč za europsku jesen protiv boljeg iz ogleda Heartsa i Rosenborga, a uvijek postoji mogućnost i da se sve razriješi tek nakon produžetaka ili jedanaesteraca.

Stigao je i sastav koji će od prve minute na teren poslati Hajdukov trener Ivan Leko, u kojem se ističe tek jedno ime. To je Ismaël Diallo, koji će upisati svoj prvi europski start u redovima splitskog sastava. Zaigrat će on na stoperskoj poziciji, gdje mijenja Portugalca Ferra, nakon što je ovaj u posljednji trenutak ozlijedio koljeno, a to je ujedno i jedina promjena u odnosu na prošli četvrtak.

No, krenimo redom: na vratima će stajati Ivan Lučić, dok će Diallov stoperski kolega biti Zvonimir Šarlija, a na bekovima su i dalje Fahd Moufi te Dario Melnjak. U Hajdukovoj će središnjici biti i iskusni Filip Krovinović te ponovno Niko Sigur, ispred kojih je veteran Vadis Odjidja–Ofoe. Na krilima su, dakako, i dalje Emir Sahiti te Jan Mlakar, a u samom vršku napada Marko Livaja. Ajde Hajduče! 💪💪💪❤️💙 #UECL pic.twitter.com/cfS0dtdQ6q — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 17, 2023 Što se tiče Grka, trener Răzvan Lucescu odlučio se za sljedeću jedanaestoricu: na golu je mladi hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski, a u obrani Tomasz Kędziora, William Troost–Ekong, Konsta­ntinos Koulierakis te Abdul Baba Rahman. Veznu liniju čine povratnik Stefan Schwab, Theocharis Tsingaras te Giannis Konsta­ntelias, a ofenzivci su Khaled Narey, Andrija Živković i Mbwana Samatta. Potonji je, uz kapetana Schwaba, jedina Lucescuova promjena u odnosu na prvu utakmicu, a spomenimo još i to da ova uzvratna kreće u 19:30 sati. #Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για την αναμέτρηση κόντρα στη Χάιντουκ Σπλιτ στο γήπεδο της Τούμπας #PAOKHAJ #UECL #Pregame #PamePAOKARA pic.twitter.com/d93g0z7Vpt — PAOK FC (@PAOK_FC) August 17, 2023

