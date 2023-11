Still got it: LeBron upisao triple-double i postao drugi najstariji NBA igrač kojemu je to uspjelo

Kingsi su imali nekoliko igrača koji su se posebno iskazali pa je tako Domantas Sabonis dominirao s 29 poena, 16 skokova i sedam asistencija, a De’Aaron Fox i Kevin Huerter ubacili su po 28 poena. D’Angelo Russell bio je najbolji strijelac poražene momčadi s 28, no jednako toliko zabio je i LeBron koji je ukrao svu pažnju jer je pritom upisao i triple-double.

Despite the loss, LeBron became the second-oldest player to ever drop a triple-double. pic.twitter.com/hHm24gSDq4

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 16, 2023