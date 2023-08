Štimac je osvojio Južnoazijsko prvenstvo, ali Azijske igre neće. Indiji zabranjen nastup

Možda se mogao nadati da će u međuvremenu nastupiti na Azijskim igrama koje su, što se nogometnog turnira tiče, na rasporedu između 19. rujna i 8. listopada u Kini, točnije, u Hangzhouu i njegovoj okolici, ali to se neće dogoditi. Naime, indijsko Ministarstvo sporta zabranilo je nastup nogometnoj reprezentaciji na Igrama zbog toga što ne ispunjava kriterije Indijskog olimpijskog odbora. Oni kazuju da ondje smiju sudjelovati samo ekipe iz sportova u kojima je Indija u najboljih osam na kontinentu; nogometaši to nisu, tek su 18..

U indijskim medijima pojavio se popriličan broj kritika na tu odluku budući da Azijske igre nemaju takve preduvjete za ulazak u natjecanje, a indijski nogometni Twitter uzbunio se zbog takvih novosti.

Indian Football Team Coach @stimac_igor is asking for 4 weeks camp for Asian Cul but FSDL trying to reduce it and then comes the Sports ministry to scrap us from Asian Games itself… Irony is these people want India to play world cup #IndianFootball #IndianFootballForAsianGames

