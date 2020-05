Stipe Miočić pričao je o tome kako se čuva korone, a i otkrio da navija za povratak UFC-ovih borbi

Prvak UFC-ove teške kategorije Stipe Miočić navija za povratak borbi, ali to ne znači i da nema briga vezanih za organizaciju događaja uslijed pandemije koronavirusa koja je zaustavila (sportski) svijet, koji, ipak, počinje pokazivati znakove buđenja.

UFC-ov event 249 trebao bi se održati za koji dan na Floridi, točnije 8. svibnja u Jacksonvilleu, bez publike u VyStar Veterans Memorial Areni. Nakon koraka koji označava povratak borbi, u UFC-u slijede nova dva zakazana za 13. i 16. ovog mjeseca.

Miočić, UFC-ov rekorder teške kategorije po broju obrana naslova, pozdravlja otvaranja oktogana, ali i sve čega se nagledao kroz svoj drugi posao u vatrogasnoj postaji tjera ga da kaže i sljedeće:

“Sve dok su svi sigurni, nadam se da će se sve posložiti kako treba. Ne brinem samo zbog boraca već sigurnosti svih uključenih. Potrebna je jedna osoba da zarazi tri, a ludo je kako se virus brzo širi.”

Dok miruje i oporavlja se od operacije oka koje je ozljeđeno u vraćanju pojasa tijekom borbe protiv Daniela Cormiera, Miočić je usporio tempo, a čeka i da se stvari vrate u normalu pa da i on krene u svoju napornu trening-rutinu.

Najžešće kardio vježbe zasad, šali se Miočić, svode se na trčanje za kćeri po kući.

U međuvremenu odrađuje svoje smjene u vatrogasnoj postavi.

“Imam posao koji treba napraviti, a kad idem u stanicu pazim na čistoću. Pametni smo. Čisti smo. Nosimo maske, zaštitne naočale, rukavice, a kad je to potrebno i odore. Za nas to nije ništa novoga, zato me to i ne brine toliko”, kaže istovremeno poručujući i drugima kako se zaštititi.