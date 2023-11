Stiže pomoć s Kavkaza: Armenija je remizirala s Walesom i tako Hrvatskoj otvorila put prema Euru

Uz svoje dvije pobjede, Hrvatskoj za direktan plasman na Euro u Njemačkoj trebao je i barem jedan Walesov kiks u posljednje dvije utakmice u skupini D. Nasreću Vatrenih, on je stigao već u prvoj prilici, na neugodnom gostovanju u Armeniji ova je otočka reprezentacija odigrala tek remi (1-1), pa je izabranicima Zlatka Dalića sad otvoren put prema kvalifikaciji.

Wales je, naime, sad na učinku od 11 bodova u sedam kola, odnosno takvo je stanje uoči njegove posljednje utakmice u ovoj skupini. Hrvatska reprezentacija je, podsjetimo, u ovih šest utakmica skupila 10 bodova, a ovim su remijem i Armenci ostali u igri, s osam bodova prije svojeg završnog nastupa, za tri dana u na Maksimiru.

Oba pogotka na ovoj utakmici u Erevanu postignuta su još u prvom poluvremenu, i to na početku te na samom kraju. Prva je do vodstva stigla Armenija, već u petoj je minuti pogodio Lucas Zelarayán, igrač rođen u Argentini. Bio je to krasan zgoditak, nakon kornera je primio loptu na rubu kaznenog prostora te potom uz kratki prodor naciljao mrežu kroz šumu nogu za početno vodstvo domaćih.

Velšani su se brzo oporavili od tog ranog šoka i počeli dominirati te tražiti izjednačenje, no ono je stiglo tek u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. I ovaj je gol pao nakon prekida, točnije dalekometnim ubačajem Connora Robertsa iz auta, praktički je to bilo slično korneru. Loše je reagirala armenska obrana, pa je Nair Tiknizjan glavom poslao loptu u vlastitu mrežu.

Rezultat se u drugom poluvremenu nije mijenjao, što itekako pogoduje našoj reprezentaciji na putu prema direktnoj kvalifikaciji na Euro. Dakako, treba još i dobiti najprije večerašnju utakmicu u Rigu, a potom i u utorak onu u Zagrebu, no barem sad naša reprezentacija ovisi sama o sebi.