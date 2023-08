Stjepan Tomas najavio ZTE: ‘Nadam se da će sada biti ofenzivniji, pa da mi to možemo iskoristiti’

Pred Osijekom je u četvrtak uzvratna utakmica sa Zalaegerszegom, u Mađarskoj će čuvati minimalnu prednost od 1-o iz prvog dvoboja. Bit će to, prema predviđanjima Osijekovog trenera Stjepana Tomasa, podosta drugačija utakmica u odnosu na prije tjedan dana u Slavoniji.

“Očekujem tešku utakmicu protiv ozbiljnog, čvrstog, agresivnog i discipliniranog suparnika”, rekao je Osijekov trener u najavi, pa nastavio:

“Nadam se kako će ipak igrati nešto ofenzivnije, jer su oni u prvoj utakmici ipak stajali malo defenzivnije. Nadam se i da ćemo mi pronaći prostora iza njihove obrambene linije i to znati iskoristiti. Ne očekuje nas lagana utakmica, morat ćemo biti pravi i bolji nego što smo bili u prvoj utakmici kako bismo izborili prolaz.”

S obzirom na to da mora loviti zaostatak, očekuje se da će ZTE krenuti s nešto izmijenjenim sastavom. Isto tako, iza ova su dva suparnika podosta različiti ogledi proteklog vikenda. Osijek je u velikom preokretu ipak slavio kod Rudeša, dok je mađarski sastav poražen na domaćem terenu.

“ZTE je čuvao šest igrača za našu utakmicu, malo je rotirao i izgubio, no očekujem više-manje isti sastav kao iz Osijeka. Na to se ne smijemo obazirati, nego se fokusirati samo na nas. Što se tiče Rudeš, naravno da sam dijelom zabrinut. Iako nije lako doći s Opus Arene i odličnog travnjaka na loš teren. To je bio mali šok za igrače, suparnici su to znali iskoristiti i zabili nam tri gola.

No, igrači su pokazali svoj karakter, vratili se u utakmicu i uzeli tri boda, što je najvažnije. Nadam se kako se ovo više neće ponoviti, moramo biti pažljiviji, protiv svakog protivnika u utakmicu ući 100 posto, biti ti koji će se nametnuti, dominirati i držati ritam. Nažalost, to se nije dogodilo u prvom poluvremenu, ali u nastavku smo se korigirali i vratili”, zaključio je Tomas u najavi.