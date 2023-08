Što će biti s Dinamovom utakmicom? Grčki mediji neslužbeno prenose da će biti odgođena

Jedna je osoba smrtno stradala, desetak ih je ozlijeđeno, a gotovo 100 uhićeno. To je bilanca nakon sinoćnjih navijačkih nereda u Ateni, gdje su se uoči večerašnjeg dvoboja AEK-a i Dinama sukobili navijači tih klubova. Još se čekaju službene reakcije iz Grčke, a prije nje je stiglo i Dinamovo priopćenje, u kojem se izražava osuda nereda, sućutu poginulom te poziva na poštivanje zabrane dolaska gostujućih navijača.

Odmah se poteglo i pitanje što će zapravo biti s tom utakmicom koja se od 20:45h treba odigrati na OPAP Areni, u grčkoj javnosti zahtijeva se i odgoda. Tako je ipak sve izglednije kako se spomenuta utakmica trećeg pretkola Lige prvaka večeras ipak neće odigrati, barem prema izvještajima grčkih medija.

Nema još službene potvrde te vijesti iz ijednog od relevantnih kanala, pa ni same UEFA-e, no većina lokalnih medija u Grčkoj tvrdi kako je samo pitanje vremena kada će se i to dogoditi. U ovim trenucima trebao bi se održati sastanak krovne organizacije europskog nogometa s AEK-ovim i Dinamovim predstavnicima, kao i lokalnim vlastima, nakon kojeg bi se sve trebalo više i detaljnije znati.