Što čeka nogomet? Infantino tvrdi da mu je uvođenje salary capa baš zanimljiva ideja

FIFA-in predsjednik Gianni Infantino aktivan je ovih dana. Nakon izjave kako bundesligaški nogometaši koji protestiraju protiv rasizma u znak podrške ubijenom Georgeu Floydu zaslužuju svaku pohvalu, Švicarac se s društvene odgovornosti prebacio na ekonomsku.

Svima je jasno kako će financije svih klubova nastaviti primati udarce u sljedećim mjesecima bez obzira na polagani povratak nogometnih utakmica. Prazne tribine, tromjesečna pauza koja će u nekim zemljama biti još i duža i neizvjesna budućnost utječu na cjelokupni sportski svijet, a Infantino stoga razmatra brojne opcije za suzbijanje negativnih posljedica na nogomet općenito…

“Čuo sam neke zanimljive prijedloge koje se tiču raznih tema”, kazao je FIFA-in vladar. “Od salary capa preko ograničenja naknade za transfere ili drugih poreznih mehanizama pa sve do moguće dužnosti nadležnih tijela za doprinos pričuvnim sredstvima koja bi mogla poslužiti u ovakvim vremenima. FIFA već obavlja dosta posla u ovom području, čak i ako se suočavamo s nekim snažnim interesima koji se bore protiv našeg apela za bolje upravljanje. Ove mjere, projekti i ideje trebale bi ući u raspravu na svim nivoima. Znam da će ovo potaknuti raspravu, ali ona je zdrava i trebamo razgovarati dok ostajemo složni u ovim teškim vremenima.”

“Potreba za nastavkom prvorazrednog nogometa razumljivo je uzeta kao prioritet, ali moramo se sjetiti i reprezentacija, ženskog nogometa, niželigaških natjecanja, mlađih kategorija i amaterskog nogometa”, napominje Infantino. “Moramo pokazati zajedništvo u svim nogometnim aspektima i osigurati da se nogomet može u potpunosti nastaviti. To je naš prioritet i plan financijskog oporavka također će se voditi po tom principu.”

Da, nogomet se polako vraća, ali još uvijek smo galaksijama daleko od onoga što smo imali prije korona-krize. Stvari više definitivno neće biti iste, a Infantinove riječi dokaz su da bi moglo doći i do još neviđenih promjena. Ključno je pitanje bi li klubovi i lige pristali na mjere kao što je, na primjer, salary cap i koliko bi on bio provediv s obzirom na kompleksnost svakog natjecanja i tržišta? Ligama bi definitivno donijelo određenu razinu stabilnosti, no sumnjamo da bi nešto takvo bilo u dugoročnom interesu najvećih klubova. Kao vatrogasna mjera, možda…