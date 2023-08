Što danas kaže Fabrizio Romano? Evo, André Onana leti za Englesku i potpisuje za United

Kako Fabrizio Romano javlja, sve je dogovoreno i Onana je danas napustio Interov kamp te će poletjeti za Englesku na liječničke preglede i potpis, a onda slijedi novi let za SAD gdje United ovog ljeta igra predsezonu.

Manchester United expect André Onana to travel to UK by tonight — medical and contract signing between Wednesday & Thursday. 🔴🛩️ #MUFC

Plan to be confirmed later. More to follow.

👋🏻 Onana left Inter training ground 30 mins ago after saying goodbye.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023