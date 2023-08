Što ima u Umagu? Dominicu Thiemu i dalje ne ide, ispao je od prvog nositelja Lehečke

Thiema u posljednje vrijeme nerijetko zadese teški suparnici u prvim kolima ATP turnira — na Wimbledonu je, primjerice, odmah ispao od Stefanosa Tsitsipasa — a ponadao se kako će u Umagu, koji je osvojio 2015., uspjeti vratiti formu. No, ždrijeb ga je ondje spojio s prvim nositeljem, Čehom Jiříjem Lehečkom, inače 33. svjetskim tenisačem, a Thiem je izgubio 2-0 u setovima (6-3, 7-5) i tako se oprostio od daljnjeg natjecanja.

Lehečka je bez većih problema uzeo prvi set, ali Thiem je u drugom vodio 4-2 i došao u izvrsnu poziciju za dostizanje izjednačenja. Ipak, Čeh je potom vratio izgubljeno i naposljetku priveo meč kraju, a u četvrtfinalu ga čeka Matteo Arnaldi, sedmi nositelj turnira.

Top seed Jiri Lehecka beats former champ Dominic Thiem 6-3, 7-5 to reach the QFs in Umag.

Thiem was 4-2 up in the 2nd set.

— José Morgado (@josemorgado) July 27, 2023