Što ima u Unitedu? Rashford je dobio novi ugovor, a odnekud se stvorio i Jonny Evans

“Pridružio sam se Manchester Unitedu kao sedmogodišnji dječak sa snom”, rekao je za službene klupske stranice. “Ta jednaka strast, ponos i posvećenost uspjehu još me uvijek vuku svaki put kada dobijem čast obući ovaj dres. Već sam imao neka čudesna iskustva u ovom nevjerojatnom klubu, ali postoji još puno toga za napraviti i ostajem neizmjerno posvećen kako bismo osvojili još trofeja u godinama koje dolaze.”

Rashford se kroz godine istaknuo i svojim fenomenalnim potezima izvan terena; danas ga pamtimo kao jednog od društveno najangažiranijih nogometaša u Britaniji.

“Kao cjeloživotni Unitedov navijač, znam kakva odgovornost dolazi predstavljanjem ovog grba te osjećam uspone i padove kao i svi drugi”, naglasio je Marcus. “Mogu vas uvjeriti da ću dati sve od sebe kako bih pomogao klubu da dosegne nivo za koji smo sposobni i mogu osjetiti istu posvećenost u svlačionici. Ne mogu biti više uzbuđen za budućnost pod ovim menadžerom.”

Razumljivo; već smo spomenuli kako je Rashford potpuno procvjetao pod Erikom Ten Hagom. A kad smo već kod nizozemskog menadžera, spomenut ćemo da mu se danas u svlačionici pojavio i Jonny Evans.

Iskusni sjevernoirski branič, kojeg smo godinama gledali u Leicesteru i West Bromwichu, potpisao je kratkoročni ugovor s Unitedom i tako se vratio u klub u kojemu je potekao. Podsjećamo, danas 35-godišnji branič stasao je pod Alexom Fergusonom; između 2006. i 2015. upisao je 198 nastupa za United uz sedam pogodaka, a osvojio je sve što je bilo moguće osvojiti.

Sada se, eto, vratio u sebi najdraže okruženje kako bi još malo pomogao ekipi, a još nije poznato koliko dugo će ostati s momčadi. Zna se kako zasad može igrati predsezonske utakmice.

Unexpected news of the day — as Jonny Evans has signed a short-term deal with Manchester United. 🔴✍🏻 #MUFC

This will enable Evans to take part in upcoming pre-season games. pic.twitter.com/9HaLMiOg8q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023