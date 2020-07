Što je FIFA bez skandala? U Švicarskoj je pokrenuta istraga protiv Giannija Infantina

A sada je vrijeme za redovnu rubriku FIFA-inih skandala…

Švicarski specijalni tužitelj Stefan Keller zaključio je kako postoji dovoljno dokaza za iznijeti slučaj na sud nakon što je istražio okolnosti sastanka koji je FIFA-in predsjednik Gianni Infantino održao s bivšim glavnim državnim odvjetnikom Michaelom Lauberom. Keller je navodno otkrio elemente kažnjivog ponašanja, a posljedično je otvorio kriminalnu istragu nad šefom svjetskog nogometa i tužiteljem kantona Valais, Rinaldom Arnoldom.

Lauber je prošlog tjedna podnio ostavku pošto je sud utvrdio da je lagao o sastanku s Infantinom dok je trebao vršiti istragu o korupcijskom djelovanju u FIFA-i. Kako napominju svjetski mediji, glavni čovjek svjetskog nogometnog tijela prošlog mjeseca izjavio je kako su optužbe na njegov račun “apsurdne”.

“Sastanak s glavnim državnim odvjetnikom sasvim je legitiman i potpuno je po zakonu”, kazao je tada.

This is background to why the Swiss special prosecutor has opened a criminal case against FIFA President Gianni Infantino.

Follows complaints about alleged criminal conduct when the Swiss attorney general Michael Lauber had undisclosed meetings with himhttps://t.co/c3DVsUCBJi

— Rob Harris (@RobHarris) July 30, 2020