Što je napravio Messi u svom prvom startu za Inter Miami? Upisao dva gola i asistenciju

Nakon što je u prvoj utakmici za svoj Inter Miami u Leagues Cupu ušao s klupe pa zabio Cruz Azulu u nadoknadi za pobjedu, Messi je sinoć protiv Atlanta Uniteda upisao i svoj prvi start u početnih 11. Odmah je oko ruke dobio i kapetansku vrpcu, a odužio se na svoj spektakularan način.

A joy to watch—unless you're a defender.

Rewind all of Messi's moments from a two-goal, one-assist showing against Atlanta in @LeaguesCup action. pic.twitter.com/MxkGHjIDAf

— Major League Soccer (@MLS) July 26, 2023