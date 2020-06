Što je s igračima koji imaju tremu? Ben Foster kaže da bi im prazne tribine mogle dobro doći

Nastavak Premier lige sve je bliže. Vjerojatno najpopularnije nacionalno prvenstvo na svijetu nastavlja se u srijedu ogledima između Aston Ville i Sheffielda te Manchester Cityja i Arsenala. U posljednjem valu testiranja objavljeno je kako su među igračima i osobljem klubova pronađena dva pozitivna slučaja koronavirusa od kojih je jedan Norwichev nogometaš. Njemu predstoji samoizolacija od tjedan dana, ali on nije bio u bliskom kontaktu s timom i održavanje utakmica ne bi trebalo biti ugroženo.

The Guardian je, ususret povratku nogometa u Engleskoj, obavio intervju s Watfordovim veteranom Benom Fosterom u kojemu se osvrnuo na performanse igrača u ‘novom (ne)normalnom’ okruženju za njih, odnosno, pred praznim tribinama. To će za premierligaške klubove definitivno biti šok pošto su ondje stadioni gotovo uvijek puni kao šipak, ali 37-godišnjak smatra kako bi izostanak navijača mogao pozitivno utjecati na određene igrače.

Watford's Ben Foster says anxious players could thrive without fans https://t.co/SLIo03jtTK — The Guardian (@guardian) June 13, 2020

“Bit će tu pomutnje”, kazao je iskusni vratar. “Iz prve ruke znam da postoje igrači koji osjećaju golemi pritisak kada znaju da ih promatra 30, 40 ili 50 tisuća ljudi na stadionu. Gledam to kroz cijelu karijeru. Vidite nogometaša u ponedjeljak ili utorak kako je kompletno opušten, dobro raspoložen i pričljiv, a zatim dođe drugi dio tjedna i tada možete osjetiti pritisak koji im ulazi u glavu i tijelo te vidjeti kako se žele povući u vlastiti svijet. Očito je da taj pritisak dosta utječe na njih. To što neće biti publike će, bez dvojbi, dobro doći nekima od njih.”

Golman koji je nekoć čuvao vratnice i u Manchester Unitedu potom je detaljnije objasnio svoje stajalište.

“Tako ćete dobiti igrače koji ulaze u formu, a da ju nisu uhvatili kroz prijašnji dio sezone ili su bili niskog samopouzdanja, a sada će od istoga pucati”, tvrdi Foster. “A postoji i druga strana medalje kod igrača kojima je publika potrebna, koji trebaju žamor i adrenalin, no sada ga neće dobiti na taj način.”

O mogućem virtualnom navijanju s razglasa, koji je testirao i Watford, govori sljedeće…

“To me živciralo. Možete ga pustiti u nekim trenucima, ali u određenim momentima bilo je jednostavno iritantno. Svi smo se složili kako bismo radije igrali bez toga. Jedan od trenera nam je sudio i bio je jedan od najgorih sudaca koje sam ikad vidio pa su na razglas pustili povike da je sudac drkaroš. Nitko to nije predvidio, a čak se i on počeo smijati.”

Sasvim smo sigurni kako će tu biti svega i svačega, a bilo bi stvarno zanimljivo kada bismo nekako mogli izmjeriti i provjeriti Fosterovu tezu o igračima koji će profitirati od praznih tribina pred izostankom straha od (direktnog) javnog nastupa. Ništa, vrijeme je da postanemo stručnjaci za body language i uvjerimo se komu je ugodno na praznom stadionu, a kome nije. Ili će se to jednostavno vidjeti po završnom produktu igrača…