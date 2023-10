Što kad se Iron Man ozlijedi? Bukayo Saka sinoć morao izaći, Arteta potvrdio svoju zabrinutost

“Ozljeda je bila dovoljno velika da mu ne dozvolimo da nastavi igrati i to je dovoljna briga za nas”, izjavio je Bask poslije utakmice.

Podsjećamo, Saka je uvjerljivo najkonzistentniji Arsenalov igrač kada je riječ o odigranim utakmicama — startao je čak 87 uzastopnih utakmica za Topnike u Premier ligi, što je klupski rekord, a taj je niz počeo u svibnju 2021. godine. Logično je očekivati da će s takvim opterećenjem kad-tad posustati, a to se dogodilo sinoć.

