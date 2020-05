Sto mu gromova: Marvel nadolazeće izbore na NFL draftu pretvara u vlastite superjunake

Pop kultura i sport…

Kao i prošle godine, Marvel se nedavno udružio s ESPN-om kako bi kvintet izbora na nadolazećem NFL draftu predstavio u superjunačkom ruhu.

Točnije, tamošnji svestrani crtači rekreirali su neke od kultnih naslovnica stripova spomenute kompanije i, umjesto najpoznatijih Osvetnika, na iste plasirali pet potencijalnih NFL zvijezda.

Tako se nekadašnji Oklahomin vođa navale Jalen Hurts pronašao u ulozi boga munje Thora, a safety Kyle Dugger postao je Spider-Man u referenci na kultnu naslovnicu navedenog strip junaka koja seže u osamdesete godine prošlog stoljeća. D’Andre Swift, running back koji je na fakultetu branio boje Georgia Bulldogsa s novinskih stranica iskače poput Kapetana Amerike, defensive tackle Derrick Brown iz Auburn Tigersa nesavladiv je poput Iron Mana, a linebacker Isaiah Simmons, o kojemu ste mogli čitati i na Telesportu, terenom vlada kao što Black Panther upravlja Wakandom.

D'Andre Swift by @JoeyVazquezArt

"Captain America" (1968) #109 by Jack Kirby and Syd Shore pic.twitter.com/lwBxm4MCyj — Marvel Entertainment (@Marvel) April 20, 2020

Kyle Dugger by J.L. Giles and Chris Sotomayor

"Secret Wars" (1984) #8 by Mike Zeck pic.twitter.com/jdGwlNuboo — Marvel Entertainment (@Marvel) April 20, 2020

@DerrickBrownAU5 by Mike McKone and Carlos Lopez

"Iron Man" (1968) #126 by John Romita Jr. and Bob Layton pic.twitter.com/IiCvguO7rn — Marvel Entertainment (@Marvel) April 20, 2020

Isaiah Simmons by Yvel Guichet, Chris Sotomayor, and Wayne Faucher

"Black Panther" (2016) #1 by Brian Stelfreeze pic.twitter.com/5J75tCALIr — Marvel Entertainment (@Marvel) April 20, 2020

Podsjećamo, NFL draft igrači će, zbog aktualne situacije, promatrati iz vlastitih fotelja. On (u virtualnom obliku) počinje večeras, a još nam samo fale naslovnice na kojima bi bili Joe Burrow i Tua Tagovailoa…