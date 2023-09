Što rade braća Hazard? Jedan je pronašao novi klub, drugi kaže da je došlo vrijeme za piti pivo

Braća Hazard prije nekoliko su godina bili važni faktori europskog nogometa. Naravno, Eden je tu bio puno bolji — svojedobno legitimni kandidat za osvajanje Zlatne lopte i vrhunski nogometaš nosio je Chelsea i Belgiju na svojim leđima, a njegov mlađi brat Thorgan bio je stabilan bundesligaški igrač i također standardni reprezentativac svoje zemlje.

U 2023., nema ih gotovo nigdje. Eden je još uvijek bez kluba poslije napuštanja Real Madrida u kojemu je proveo tri godine i nije odigrao ništa, a danas 30-godišnji Thorgan ispao je iz rotacije u Borussiji Dortmund pa je prošlu polusezonu proveo na posudbi u PSV-u.

Danas je i pronašao novi klub. Mlađi brat Hazard vratio se kući — predstavljen je u Anderlechtu, a to će mu biti drugi belgijski klub za koji će nastupati u karijeri. Prethodno je bio u Zulte Waregemu od 2012. do 2014. i to na posudbi iz Chelseaja, a nogometnu karijeru uopće nije gradio u rodnoj zemlji. Prve seniorske korake napravio je u Lensu.

Thorgan je potpisao ugovor na tri godine i uzeo dres s brojem 11, a 33-godišnji Eden još je uvijek bez kluba. Ne može pronaći angažman već tjednima, a sve se više spominje i mogućnost odlaska u mirovinu.

Official, completed. Thorgan Hazard has joined Anderlecht on €4m deal from Borussia Dortmund 🟣✨ #Anderlecht pic.twitter.com/26v13hrTJe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2023

Jednu je već obavio; onu reprezentativnu, u kojoj je zadnje minute odigrao na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Belgija je ondje doživjela debakl, a Hazard usput priznaje kako je došlo vrijeme za odmor.

“Malo pomalo, došlo je vrijeme da uživam u životu sa svojom obitelji i prijateljima”, rekao je u dokumentarcu Believe, koji prati belgijski put na Euro 2024. “Popio sam nekoliko Jupiler piva. Uvijek ću biti navijač belgijskih Crvenih vragova i lijepog nogometa. Tu kapetansku vrpcu uvijek sam nosio s velikom časti.”

Takve izjave samo idu u prilog glasinama o kompletnom oproštaju. S pivicom u ruci? Vjerojatno…