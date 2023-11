Što se to čuje iz Švedske? Vraća nam se rukomet, a reprezentativke se nadaju četvrtfinalu SP-a

Tradicionalno smo navikli da je inače siječanj rezerviran za reprezentativni rukomet, ali posljednjih godina u Hrvatskoj je u tom kontekstu pozornost dobio i prosinac.

Naravno, to je rezultat dobrih igara ženske rukometne reprezentacije koja se upravo priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu — izabranice Ivice Obrvana u avanturu na turniru kreću u petak protiv Senegala, a danas su stigle u Švedsku, gdje se igra skupina u kojoj je i Hrvatska. Osim domaćina i Senegalki, u grupi je još i Kina.

“Akcent je na Senegal, to je dobra reprezentacija, moramo biti dobro pripremljeni da bismo ostvarili pobjedu što je najvažnije na početku prvenstva jer nas ona usmjerava naprijed”, rekao je Obrvan po dolasku u Švedsku. “Fokus je maksimalno na prvom kolu. Ove uvodne utakmice protiv Senegala i Kine će nam dobro doći da se još uigramo i pripremimo za nastavak prvenstva. Cilj ili velika želja je doći do četvrtfinala. To će biti teško, ali ne nemoguće, vjerujemo da smo sposobni ostvariti plasman u drugi krug gdje nas čekaju Kamerun, Crna Gora i Mađarska. Vjerujem da se možemo nositi s njima i da neće biti ozljeda. Ali idemo korak po korak, idemo najprije ostvariti plasman u drugi krug, ostvariti dvije pobjede, potući se sa Švedskom za prvo mjesto pa vidjeti što će biti dalje.”

Svoju najavu dala je i Valentina Blažević.

“Imamo još dva treninga do prve utakmice sa Senegalom, mislim da ćemo biti spremne, trebamo još neke sitnice posložiti, ali mislim da će sve biti dobro”, uvjerena je. “Poznamo sve igračice, one igraju europski rukomet. Nadam se da ćemo se dobro pripremiti i pobijediti. Svima nam je cilj osigurati olimpijske kvalifikacije.”

Osim Švedske, prvenstvo se održava i u Danskoj te Norveškoj. Hrvatske rukometašice, nakon petka i Senegala, u nedjelju igraju s Kineskinjama, a dvoboj sa Šveđankama na rasporedu je 5. prosinca. Prolazak u drugi krug ne bi trebao doći u pitanje jer samo jedna ekipa u skupini ispada, a borba za četvrtfinale već će biti puno teža misija…