Što se zbiva u UFC-u? Spomenimo da je Cynthia Calvillo nastavila u pobjedničkom tonu

Nastavljaju se UFC događaji u Las Vegasu, a evo što nam je sinoćnji imao za ponuditi…

Jessica Eye nije se dobro provela protiv Cynthije Calvillo u glavnom meču večeri. Osim jednog perioda u prvoj rundi, Calvillo je potpuno dominirala borbom i jednoglasnom odlukom sudaca slavila u svom debiju u muha kategoriji, ali svakako će joj trebati još nekoliko pobjeda kako bi se mogla približiti aktualnoj prvakinji Valentini Ševčenko. Ukupni omjer tako joj se popeo na 9-1, a od 2017. godine do danas Calvillo ima šest pobjeda, što je najviše među ženama u UFC-u uz već spomenutu Peruanku, Amandu Nunes, Katlyn Chookagian i Angelu Hill…

Cynthia Calvillo: now 3-0-1 in her last 4 fights; 4 of her 9 MMA wins have now come via decision.

Jessica Eye: 17th fight decided by decision in her MMA career (11-6). pic.twitter.com/JDjtTyYnBm

