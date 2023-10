Što si tako pokis’o, Eriče? United ruši negativne rekorde, a navijači propituju Ten Haga

Što se Premier lige tiče, Sheffield United jedina je ekipa koja je primila više (19) u tom razdoblju. Također, Crveni vragovi razvili su poprilično zabrinjavajuću domaću formu u Ligi prvaka pa im je sinoćnji poraz bio sedmi u proteklih 14 utakmica na Old Traffordu u tom natjecanju. Toliko poraza upisali su u prethodnih 96 utakmica u eliti zajedno.

Navijači su nezadovoljni pa, kako to obično biva, mnogi zazivaju Ten Hagov otkaz, dok neki smatraju da treba dobiti još više vremena. Kako bilo, ostaje dojam da se United nikako ne može pomaknuti s mrtve točke, ma tko god da mu je trener.

Mourinho was sacked for losing 6 of 17 games in 18/19.

Ten Hag has lost 6 in 10.

If Mourinho was sacked for footballing reasons, Ten Hag should be gone today.

Hope this helps

