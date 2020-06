Što sve stane u dvije minute? Recimo, VAR, Ronaldov promašeni penal i Rebićevo isključenje

Nogomet se vratio u Italiju uzvratnom utakmicom polufinala Kupa u kojoj Juventus i Milan odlučuju koja će momčad u finale i na megdan boljem iz dva ogleda Napolija i Intera.

Daleko smo još od kraja utakmice, igrači su se tek odmorili poluvremenu, no bilo bi šteta propustiti napisati riječ-dvije o sadržajne nešto više od dvije minute jednakog takvog uvodnog dijela.

U razmaku od 15. do 17. minute vidjeli smo tako redom…

…odluku VAR-a o namjerno podignutom Contijevom laktu u šesnaestercu Milanove momčadi. Skrenuo je njime branič gostujuće momčadi loptu na ruku Cristiana Ronalda, zasmetao ga u šansi, ali mu i pregledom snimke dao novu da Juventus dovede u prednost.

Nije to baš pomoglo Ronaldu. Promašio je s bijele točke drugi put otkako nosi dres torinskog momčadi, a četvrti put u četiri godine. Lopta je išla u desni donji kut Donnarumminog gola, Milanov vratar je bio na njoj i vršcima je prstiju usmjerio u okvir gola.

The last four penalties missed by Cristiano Ronaldo have all been in different years:

✘ November 2017 vs. Málaga

✘ June 2018 vs. Iran

✘ January 2019 vs. Chievo

✘ June 2020 vs. Milan

It doesn't happen often. 😳 pic.twitter.com/1Ui4WaxA12

— Squawka Football (@Squawka) June 12, 2020