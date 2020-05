Što to ima u praznim stadionima tužno? U dva kola Bundeslige vidjeli smo tri domaće pobjede

Nakon stanke koja je zbog pandemije koronavirusa trajala više od dva mjeseca, Bundesliga nastavila se napokon prošlog vikenda. Današnjom utakmicom između Kölna i Fortune (2-2) kompletirana su tako dva kola (26. i 27.), odnosno odigrano je ukupno 18 utakmica.

Sve utakmice odigrane su, naravno, pred praznim tribinama. Na različite načine na stadionima se pokušavala simulirati domaća atmosfera — od postavljanja ‘drvenih’ navijača na tribine do reprodukcije ‘navijačkih’ zvukova putem razglasa na stadionu. Uzorak nije prevelik, ali već sada se može reći da je taj posao obavljen bez previše uspjeha.

Fun Fact: Since the Bundesliga resumed, only three (3) teams have won at home

?? Dortmund

?? Hertha Berlin

?? Bayern

A little heads up for my investors ? pic.twitter.com/AjsWAGGH1D

— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) May 24, 2020