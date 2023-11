Straight outta Nedelišće: Brazilac Goié je treper i modni dizajner, ali i zabija golčine u petoj ligi

Sofascore već treću godinu zaredom organizira natjecanje za niželigaški gol tjedna, u kojem klubovi iz nižih rangova hrvatskog nogometa mogu prijaviti najljepše zgoditke svojih igrača. Pritom ih, u slučaju pobjede, očekuje tjedna nagrada te plasman u završno glasanje za najbolji pogodak, gdje će konačni pobjednik osvojiti sportsku opremu za svoju momčad u visini od 2.000 eura.

Ima tu podosta atraktivnih poteza, kakvih se ne bi posramili ni igrači iz HNL-a ili ostalih europskih liga, ali i zanimljivih pozadinskih priča. Jedna takva vezana je uz prošlotjednog laureata, brazilskog nogometaša Igora Manzolija Machada, koji nosi i nadimak Goié. Ovaj 25-godišnjak odnedavno nastupa za međimurskog petoligaša Nedelišće, a u srazu sa Spartakom zabio je golčinu s gotovo 30 metara.

Goié posljednjih pet godina igra u Europi, bio je u Portugalu, Bugarskoj i na Cipru, no ono što ponajviše intrigira su njegovi interesi izvan nogometa. On je, naime, i modni dizajner s vlastitim brendom odjeće, a okušao se i u glazbi te je već nekoliko mjeseci i treper. Na društvenim mrežama ima više od 80.000 pratitelja, sigurno mu je i to pomoglo u glasanju za Sofascoreov niželigaški gol tjedna.

“U siječnju sam saznao da ću postati otac pa sam uzeo kratku pauzu od nogometa, usput se prebacio na glazbu i tako počeo trepati. A moda je oduvijek bila moja druga strast i baš sam ove godine proizveo svoje prve komade odjeće. U Nedelišću je jako mirno, mogu se fokusirati na nogomet. Ljudi su prijateljski raspoloženi, kada sjednem na piće svi me pozdravljaju i rado razgovaraju o nogometu”, kazao je Goié.

Inače, Nedelišće je trenutno na četvrtom mjestu Međimurske Premier lige, s 23 osvojena boda u 12 dosadašnjih kola. Goié je u šest nastupa sad već dvaput bio strijelac, a Sofascore je još jednom pozvao sve klubove iz da se prijave sa svojim atraktivnim golovima putem društvenih mreža te uključe u borbu za vrijednu nagradu, ali i u ovu hvalevrijednu promociju nogometa u nižim ligama.