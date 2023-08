Štrajk! Španjolske nogometašice neće igrati za reprezentaciju dok Rubiales ne odstupi

Pripadnice ekipe koja je u Australiji i Novom Zelandu Španjolskoj donijela prvi naslov svjetskih prvakinja izjavile su kako neće igrati za reprezentaciju dok predsjednik Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) Luis Rubiales ne odstupi.

Jenni Hermoso izjavila je kako ju je RFEF “kontinuirano pritiskao” da izađe u javnost s izjavama koje bi opravdale poljubac u usta koji joj je protivno njenoj volji dao predsjednik saveza Rubiales.

“Bila sam pod kontinuiranim pritiskom kako bih izašla s nekom izjavom koja bi opravdala njegov čin. I ne samo to, na razne načine i preko raznih osoba, RFEF je pritiskao moju obitelj, prijatelje i suigračice da posvjedočim ono što nije imalo nikakve veze s mojim viđenjem događaja”, izvijestila je Hermoso u otvorenom pismu koju potpisale sve njezine suigračice.

“Reprezentacija, prvak svijeta, nije zaslužila takvu manipulatorsku i neprijateljsku kulturu koja želi kontrolirati”, dodala je.

U petak su 23 nogometašice, koje su prije tjedan dana osvojile Svjetsko prvenstvo finalnom pobjedom od 1-0 nad Engleskom, preko sindikata poručile da se neće vratiti u reprezentaciju dok je ondje Rubiales. Traže odlazak i drugih dužnosnika.

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

“Ovaj incident je samo dodatak na dugoj listi situacija koje smo mi igračice prijavljivale godinama. Sadašnji slučaj, u kojem sam ja protagonist, samo je kap koja je prelila čašu. Ovo što je vidio čitav svijet bila je naša svakodnevnica u reprezentaciji godinama”, navela je Hermoso iza koje je više od sto odigranih utakmica za Španjolsku.

RFEF je u međuvremenu objavio priopćenje u kojem je najavio tužbu protiv sindikata FUTPRO i u kojem je priložio tri fotografije s njihovom analizom dodavši da “predsjednik saveza nije lagao”.

“Ne moram podržavati osobu koja je počinila radnju protiv moje volje, ne poštujući me, i to u povijesnom trenutku za mene i za ženski sport u ovoj zemlji”, priopćila je Hermoso.

Španjolska ženska reprezentacija prvi put je osvojila Svjetsko prvenstvo, a tijekom protekle godine to je ostvarila i u mlađim kategorijama do 20 i do 17 godina.