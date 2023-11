Strijelac Budimir: ‘Za napadača nema ljepše nego zabiti. Presretan sam, idemo na Euro’

Hrvatska je večeras na Maksimiru pobijedila Armeniju pogotkom Ante Budimira i plasirala se na Euro. Bila je to pomalo mučna utakmica, slična onoj u Erevanu, ali cilj je ispunjen; Vatreni su se plasirali na svoje sedmo kontinentalno prvenstvo. Ždrijeb će dočekati iz trećeg pota, ali time ćemo se baviti u tjednima koji dolaze.

Svoje dojmove podijelili su glavni akteri u izjavama za Novu TV, među njima i strijelac Budimir.

“Velika utakmica, ponovno je Hrvatska na velikom natjecanju, presretan sam da sam imao priliku biti ovdje, sudjelovati”, rekao je. “Danas, naravno; za napadača nema ljepše zabiti. Pobijedili smo, idemo na Euro i presretan sam. Sigurno da moji doma, mama, žena i bake, nekad ne razumiju i ne vide neki posao koji se radi pa pitaju “Ante, a gdje je gol”? Danas će vidjeti, možda, nešto konkretno od mene. Sretan sam zbog njih i posvetio bih njima ovaj gol.”

Kako je došlo do pogotka? Borna Sosa je centrirao…

“Mislim da smo pokušavali cijelu utakmicu, Armenci su se dobro postavili, bili su kompaktni s pet igrača, golman je bio raspoložen, u tim situacijama smo okrenuli brzo stranu i uvijek smo bili opasno”, objasnio je Budimir. “Borna je brzo centrirao, osjetio sam prostor, napao i pogodio. Znao sam što želim, lopta je došla i prekrasan osjećaj.”

U jednom vremenu nije bio u reprezentaciji. Kakav je to bio osjećaj?

“To su nekako pomiješane emocije, jedna navijačka i profesionalna”, rekao je strijelac. “Navijačka, veseliš se, živciraš, kao svaki navijač, profesionalno se trudiš i želiš biti dio reprezentacije. Bio sam strpljiv, koncentriran na sebe, na ono što trebam raditi u klubu, da se vratim u ritam koji izbornik očekuje. Tu sam, presretan sam da sam u obje utakmice igrao ulogu. Definitivno jedan od najdražih pogodaka u karijeri. Ostat će mi u sjećanju i nadam se da će ih biti još.”

Što poslije? Očekuje li sada da će biti u reprezentaciji i ubuduće?

“Pa dobro, htio bih uživati u današnjem danu”, nije požurio Budimir. “Prije svega, mislim da je ovo danas veliki uspjeh za reprezentaciju i hrvatski nogomet. Od sutra me čeka klub, Osasuna i to je to. Jasno je svima što svatko od nas treba raditi. Od sutra je fokus moj klub, dati maksimum od sebe, okupljanja će biti doći i nastojat ću biti spreman.”

Što Hrvatska može na Euru?

“Mislim da na svim natjecanjima je Hrvatska konkurentna, uvijek je ekipa koja zna što želi kada dođe na velika natjecanja, mislim da će tako biti i u Njemačkoj. Tamo smo, s našim narodom, već znamo što nas čeka i mislim da je to najvažnije od svega. Kao i uvijek, na terenu ćemo se potruditi da uživamo u nogometu.”