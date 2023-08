Struka je ćelava: Spalletti je napravio čudo s Napolijem, a sada je postao talijanski izbornik

Trener rodom iz Toskane preuzet će funkciju 1. rujna ove godine, a tih će se dana održati i njegovo predstavljanje u tehničkom sjedištu FIGC-a u Covercianu. Potpisao je ugovor do 2026. godine.

“Poželimo dobrodošlicu Spallettiju”, istaknuo je tom prilikom predsjednik Talijanskog nogometnog saveza Gabriele Gravina. “Reprezentacija je trebala odličnog trenera i jako sam sretan jer je prihvatio ponudu Azzurra. Njegov entuzijazam i stručnost bit će temeljni za izazove koji čekaju Italiju u sljedećim mjesecima.”

Luciano Spalletti has been appointed as new Italian national team head coach on contract valid until 2026 🚨🔵🇮🇹

Spalletti will replace Roberto Mancini with immediate effect. pic.twitter.com/Djn6YvUgII

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023