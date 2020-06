Suárezovo ‘uskrsnuće’ nije bilo dovoljno: Barcelona je remizirala sa Celtom

Šlepanje ovaj put nije upalilo.

U 32. kolu La Lige Barcelona je remizirala sa Celtom u gostima (2-2).

Barcelona je, kako se to kaže, bila bolja, dominantna u posjedu i s duplo više udaraca upućenih prema suparničkom golu. Ali utakmicu je, kada govorimo o Barceloni, obilježio Luis Suárez.

U 20. minuti glavom je pogodio za 1-0 nakon ‘slobodnjaka’ Lea Messija — svi su, naravno, očekivali Messijev udarac s ruba kaznenog prostora. Ali Messi je pogodio u glavu Suáreza koji je stajao na šest metara i koji je loptu jednostavno glavom zakucao u mrežu.

Fedor Smolov zabio je iz kontre za 1-1 u 50. minuti, a onda je stvar još jednom privremeno spasio Suárez, ponovno na Messijevu asistenciju. U 67. minuti sjajno je pogodio s desetak metara iz okreta za 2-1.

Luis Suarez has scored two goals in a single LaLiga game for the first time since September 2019.

At the double against Celta Vigo. pic.twitter.com/ap0fz4q4RW

