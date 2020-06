Sud je još jednom na strani Barcelone: Neymar bivšem klubu mora platiti 6.7 milijuna eura

Katalonski sudovi u predmetima koji se tiču Barcelonu znaju zauzeti stranu. Tako je bilo i ovaj put.

Općinski sud u Barceloni odbacio je tužbu koju je Neymar 2017. godine podigao protiv bivšeg kluba oko neisplaćenih bonusa. Naime, Neymar je tvrdio da mu Barcelona 43.6 milijuna eura bonusa koji je bio dio potpisivanja novog ugovora 2016. godine, iako je Neymar godinu dana kasnije isforsirao svoj odlazak u PSG.

BREAKING NEWS: The Social Court 15 in Barcelona dismisses in its entirety the lawsuit of Neymar Jr. 👇https://t.co/SwTdilLX5x

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2020