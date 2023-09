Sudačka komisija Bebekovu VAR intervenciju u Puli smatra ‘neutemeljenom i neispravnom’

Nije se povlačilo puno repova nakon utakmica devetog kola HNL-a, ali Sudačka komisija ipak je istaknula jednu situaciju u svojoj analizi tih utakmica. Naime, na stadionu Aldo Drosina sastale su se Istra i Gorica, a pobjedu su odnijeli gosti koji su u 36. minuti poveli preko Valentine Majstorovića. To je bio i jedini gol na utakmici.

Međutim, valja istaknuti situaciju iz 20. minute kada je Istra mogla doći do penala; Moris Valinčić pao je nakon duela s Mariom Maločom u Goričinu kaznenom prostoru, a glavni sudac Fran Jović procijenio je da nije došlo do prekršaja. No, VAR sudac Ivan Bebek ipak ga je pozvao na monitor.

Nakon daljnje konzultacije, Jović je ostao pri svojoj prvotnoj odluci. Sudačka komisija smatra da je to bio ispravan potez, a usto je istaknula da je VAR intervencija bila “neutemeljena i neispravna”:

“Incident u kaznenom prostoru Gorice nije prekršaj prema Pravilima nogometne igre”, ističe Komisija. “Neosporni kontakt koji je branič Gorice ostvario sa suparnikom nema utjecaj na sposobnost i kretnju suparnika te se sukladno Pravilima i u duhu pravila nogometa ne smatra kažnjivom radnjom koja je dostatna za donošenje tehničke mjere. KNS HNS-a intervenciju VAR suca smatra neutemeljenom i neispravnom. Procjenu suca nakon pregleda OFR snimke i ostanak na inicijalnoj odluci (udarac iz kuta) KNS HNS-a smatra ispravnom.” Dakle, upućene su pohvale Joviću i svojevrsne pokude iskusnom Bebeku…

